Diyarbakır- Silvan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü Silvan Bulvarı mevkisinde otomobille çarpıştı.
Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
BİR KAZA DA ERGANİ'DE
Ergani-Çermik kara yolunda Hidayet Ceyhan yönetimindeki yolcu minibüsü, Yolköprü Mahallesi mevkisinde aynı istikamette yolcu durağında bekleyen Yahya Kaçar idaresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada, yolcu minibüsündeki Medine, Zeynep, Bekir, Zübeyde, Remzi, Ramazan, Mizgin, Leyla, Zeynepnur, Figen, Mevlüde ve Yusuf Acun, Songül, Muhammet ve Sümeyye Ayhan, Uğur, Medine ve Umut Batu, Celal ve Zeycan Ceyhan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.