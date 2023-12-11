Diyarbakır'da altın yazma İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın yazma İbranice kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da altın yazma İbranice kitap ele geçirildi

'da valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1400 yıllık altın yazma dini motifli İbranice deri kitabın kente getirileceği ve satılacağı yönünde bilgiye ulaştı.

Alınan bilgi doğrultusunda 8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, dini motifli ahşap muhafaza içerisinde 17 sayfadan oluşan altın yazma İbranice ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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