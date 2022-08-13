Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör faaliyetleri nedeniyle aranan 42 kişi yakalandı. Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında haklarında yakalanma kararı bulunan 65 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.Terörle mücadele ekipleri kent merkezi, Silvan, Çınar, Bismil ve Ergani ilçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı.PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik 42 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, çok sayıda mermi ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüpheli ise aranıyor.