Diyarbakır'da yapay gölete düşen kadın boğuldu

Olay, Silvan İlçesi Kızlar Mahallesi Dilimalan mezrasında yaşandı.

İddiaya göre, dedesinin mezarını ziyaret etmek için evden çıkan Amine Sevinç (26), eve dönmeyince ailesi aramaya çıktı.

Aile, suda hareketsiz gördüğü kızı çıkartıp durumu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sevinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, Sevinç'in yakınları morgun önünde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.