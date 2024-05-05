Megakentte araç ve plaka hırsızlığı

İstanbul'un iki ilçesinde araç ve plaka hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Megakentte araç ve plaka hırsızlığı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 27 Şubat-27 Nisan tarihleri arasında Küçükçekmece ve Bayrampaşa'da meydana gelen 5 araç hırsızlığı, 4 araca ait plakaların çalınması ve iş yerinden gibi 11 ayrı olayın aydınlatılması için çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli B.G'yi (19) gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan aranması olan zanlının 83 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelinin park halindeki bir aracı çaldığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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