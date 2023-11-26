Diyarbakır’daki terör saldırısına 3 tutuklama

Diyarbakır’da geçen yıl çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısının failleri olduğu tespit edilen 7 kişiden 3’ü tutuklandı.

Diyarbakır’daki terör saldırısına 3 tutuklama

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da geçen yıl gerçekleştirilen saldırısının 3 faili tutuklandı.

Olay, 16 Aralık 2022’de Diyarbakır - Mardin karayolunda meydana geldi.

Canlı hayvan borsasında görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçişi sırasında, yol kenarına daha önceden park edilen bombalı aracın patlatılması sonucu 8 polis memuru ve 1 vatandaş hafif yaralandı.

Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, terör saldırısının kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi.

Diyarbakır’daki terör saldırısına 3 tutuklama - 1

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olayın faili olduğu tespit edilen N.D., M. D., F.D., U. A., D. S., Z. A., ve Ö. A., isimli şüphelilere yönelik 22 Kasım’da operasyon düzenlendi.

İkametlerinde yapılan aramalarda 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden D.S., ise gözaltına alındığı İstanbul’da, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden N.D., F.D. ve Z. A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.D., U.A. ve Ö.A., tutuklanarak Diyarbakır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...