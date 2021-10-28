Doktora jiletli saldırıda 'yine' 20 yıl hapis istemi

İzmir'de bir hastanede görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaraladığı gerekçesiyle aldığı 20 yıl hapis cezası istinaf tarafından bozulan ve yeniden yargılanan sanık hakkında iddia makamı, 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.



İstinafın bozma kararının ardından İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanık Bayram Kaynak ve taraf avukatları katıldı.



Mahkeme Başkanı, sanık hakkında Adli Tıp Kurumunca "Kendisinde ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediği ve sanığın 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçuna karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu' yönünde rapor verildiğini bildirdi.



İddia makamı mütalaasında sanığın "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılması, olayın vahameti, müştekinin sağlık kurumu çalışanı olması dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.



"AYNI KARARIN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Songür'ün avukatı Bilge Yüksel, önceki kararın orantılı verildiğini savunarak, "Mütalaaya katılıyoruz. Önceki kararda azami hadden ceza takdir edilmiştir. Mahkemenin yasal olarak bu cezanın verilmesinde yetkisi vardır, dosyaya ve olaya uygundur. Yine eski hükmün aynısının verilmesini talep ediyoruz" dedi.

İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara mütalaaya katıldıklarını belirterek, "İstinaf mahkemesi, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin takdir hakkına müdahale etmektedir. İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin kararı vicdanları yaralamaktadır. Bu nedenle mahkemenin ilk verdiği karar hukuk ve yasaya uygun olduğundan aynı kararın verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.



Tutuklu sanık Bayram Kaynak bir an önce karar verilmesini istediğini söyledi. Sanık avukatı esas hakkındaki mütalaaya karşı süre istedi. Mahkeme heyeti sanık avukatına süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



DOKTORU BOĞAZINDAN YARALADI



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 Ekim 2019'da Bayram Kaynak, asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamıştı.



Olayın ardından Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasbetme girişiminde bulunduktan sonra yakalanan Kaynak, tutuklanmıştı.



Mahkeme heyeti, sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, cezada indirim uygulanmaması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.



Sanık avukatının itirazı ve cezanın miktarı itibarıyla resen incelemeye tabi olması nedeniyle yapılan incelemede karar istinafta bozulmuş ve yeniden yargılama için dosya İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

