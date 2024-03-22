Dolandırıcılardan HGS ve İSPARK tuzağı: “Bu linklere tıklamayın”

Siber dolandırıcılar son aylarda sahte avukat ismi kullanarak HGS ve İSPARK kullanıcılarına SMS göndermeye başladı.
“Ödenmemiş HGS borcunuz var, icra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmanız gerekiyor.” şeklinde mesajlar gönderen dolandırıcılar, bu yöntemle vatandaşları tuzağa çekmeye çalışıyor.
Gönderilen SMS’te kişilere ödenmemiş borcu olduğu belirtilirken, mesajda bulunan linke tıklayarak ödeme yapması isteniyor.
Linke tıklanmasıyla birlikte kurumun resmi sayfasının bir benzeri kullanıcının karşısına çıkıyor.
Sahte sayfayı fark etmeyen mağdurlar kimlik bilgileri ve ödeme yapmak için kullandıkları kredi kartı bilgilerini sayfaya girmesiyle birlikte dolandırılıyor.
Uzmanlar ise bu tarz mesajları alan kişilerin linke tıklamadan bahsi geçen kuruma telefon açarak veya resmi internet sitesine girerek borçlarını sorgulaması gerektiğini söylüyor.
Dolandırıcılık mesajlarının artmasını değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Metin, “2024’te dünyada siber suçların 8 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Hatta 2026 yılına baktığımız zaman 20 trilyon dolar olacağı söyleniyor.” ifadelerini kullandı.
Siber dolandırıcılığın bir sektör haline geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Metin, dünya genelinde her gün ortalama 3 buçuk milyar oltalama SMS’i atıldığını söyledi.
DOLANDIRICILAR TELEFON NUMARALARIMIZA NASIL ULAŞIYOR?
Dolandırıcıların, vatandaşların numaralarına nasıl ulaştığını aktaran Prof. Dr. Metin, “Özellikle pandemi sonrasında tüm dünyada online kaynakları, çeşitli web sitelerine, online alışveriş sitelerini, kullanım sayısı arttı. Ve burada site sahipleri gerekli önlemleri almadıkları takdirde hacklendikleri zaman oradaki bilgiler siber korsanların eline geçiyor. Ve siber korsanlar bazı durumlarda kredi kartı bilgilerine de ulaşabiliyor. Bazı durumlarda sadece telefon ve elektronik posta bilgilerine ulaşıyorlar. Ve bunları dolandırıcılık amaçlı kullanıyorlar.” diye konuştu.
Kullanıcıların taklit linklere tıklaması halinde birkaç senaryo ile dolandırıldığını anlatan Prof. Dr. Metin, şunları anlattı:
“Dolandırıcılar sizi gerçek siteye benzeyen sahte bir siteye yönlendirebilirler. Ve siz o an kanarak oraya kendi kişisel bilgilerinizi girebilirsiniz. Karşınıza sahte bir avukat sayfası çıkabilir, karşınızda sahte bir vergi dairesi sayfası çıkabilir. Ve burada sizin bir kredi kartı bilgileri girerek ödeme yapmanızı isteyebilirler ve kredi kartınızdan çok yüksek oranlarda paralar çekebilirler.
İkinci bir konu, bilgisayarınıza ya da telefonunuza zararlı bir yazılım yüklenebilir. Eğer telefonunuza zararlı bir yazılım yüklenirse ya da bazen sahte bir bankacılık uygulamasını yüklediğiniz takdirde belli bir puan kazanacağınızı, para kazanacağınızı söyleyebilirler.
Telefonunuza sahte bir uygulama yükletebilirler ve bu şekilde telefon bankacılığı üzerinden tüm banka hesaplarınıza ulaşıp hesaplarınızı boşaltabilirler.”
Bu tarz mesajların gerçek ve sahte mi olduğunun linke tıklanmadan anlaşılmasının zor olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bilgin Metin, SMS’le gelen linklere tıklanılmaması uyarısında bulundu.
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