Dolandırıcılardan HGS ve İSPARK tuzağı: “Bu linklere tıklamayın”

Kullanıcıların taklit linklere tıklaması halinde birkaç senaryo ile dolandırıldığını anlatan Prof. Dr. Metin, şunları anlattı:



“Dolandırıcılar sizi gerçek siteye benzeyen sahte bir siteye yönlendirebilirler. Ve siz o an kanarak oraya kendi kişisel bilgilerinizi girebilirsiniz. Karşınıza sahte bir avukat sayfası çıkabilir, karşınızda sahte bir vergi dairesi sayfası çıkabilir. Ve burada sizin bir kredi kartı bilgileri girerek ödeme yapmanızı isteyebilirler ve kredi kartınızdan çok yüksek oranlarda paralar çekebilirler.



İkinci bir konu, bilgisayarınıza ya da telefonunuza zararlı bir yazılım yüklenebilir. Eğer telefonunuza zararlı bir yazılım yüklenirse ya da bazen sahte bir bankacılık uygulamasını yüklediğiniz takdirde belli bir puan kazanacağınızı, para kazanacağınızı söyleyebilirler.



Telefonunuza sahte bir uygulama yükletebilirler ve bu şekilde telefon bankacılığı üzerinden tüm banka hesaplarınıza ulaşıp hesaplarınızı boşaltabilirler.”



Bu tarz mesajların gerçek ve sahte mi olduğunun linke tıklanmadan anlaşılmasının zor olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bilgin Metin, SMS’le gelen linklere tıklanılmaması uyarısında bulundu.