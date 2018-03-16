Dolandırıcılık zincirinin son halkası: Çiftlik Bank (Mehmet Aydın kimdir?)

“Sülün Osman”, “Titan Kenan” ve “Jet Fadıl”ın ardından Türkiye, yeni bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya...

Çiftlik Bank isimli sanal oyun, saadet zinciri kavramını yeniden Türkiye’nin gündemine taşıdı.



Yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan satın alan Çiftlik Bank’a kısa süre içinde on binlerce kişi üye oldu.

Mehmet Aydın

27 yaşındaki Mehmet Aydın tarafından kurulan şirket, vatandaşlar arasında kulaktan kulağa yayıldı.



Ancak üyelerin yüksek para kazanma hayali çok geçmeden suya düştü. Zira Çiftlik Bank, bir süre sonra üyelerine ödeme yapmamaya başladı. Dolandırıldıklarını anlayan çok sayıda kişi, yetkililerden yardım istedi.

BELEDİYE BAŞKANI DA İNANDI: UMUTLARIMIZLA OYNADI



Birçok kenti etkileyen dolandırcılıktan Konya'nın Tuzlukçu ilçesi de nasibini aldı.



Mehmet Aydın, burada 2 bin 300 dekar arazi satın aldı. Ancak temeli törenle atılan tesise tabela ve giriş kapısı dışında hiçbir yatırım yapılmadı.



Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, “Bunlara inandık ve güvendik. Bu süreçte o yaptıkları toplantıya biz de gittik. Benim ilçemde buraya bir para yatırma gibi bir olay olmadı ama umutlarımızla oynandı” diye konuştu.



80 BİN KİŞİDEN 500 MİLYON LİRA!



Türkiye genelinde şikayetlerin artması üzerine Çiftlik Bank sistemini işlettiği belirlenen Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de bulunduğu bazı şirket ve organizasyonlar için düğmeye basıldı.



İki yıl içinde yaklaşık 80 bin kişiden 500 milyon TL'den fazla para topladığı belirtilen Çiiftlik Bank hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında şirket yöneticileri için yakalama kararı çıkartıldı.

KAYIPLARA KARIŞTI



Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın sırra kadem basarken, Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35), İstanbul Üsküdar'daki evinde yakalandı.



Gözaltına alınan Cafer Çolak'ın evinde yapılan aramada bazı evraklara el konuldu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK BAŞLADI



Emniyetteki ifadesinde güvenlik görevlisi olarak başladığı şirkette şimdi yönetici olduğunu söyleyen Çolak'ın, durumdan haberi olur olmaz istifa ettiğini söylediği öğrenildi.

EŞİ TESLİM OLDU



Bu sırada dolandırıcılıkla ilgili yeni bir gelişme de yaşandı. Yurtdışına kaçan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın (20), savcılığa giderek teslim oldu.

Tutuklanan Sıla Aydın'ın yurtdışına kaçan eşinden boşanmak istediği belirtildi.

EŞİNE TUTUKLAMA



Sakarya’nın Gevye ilçesinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cafer Çolak ve Sıla Aydın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Daha sonra Sakarya'nın Gevye ilçesinde gözaltına alınan H.T. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ OPERASYONLAR

Cuma günü ise İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, 20'ye yakın adreste arama yaptı.

Operasyonlarda bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.



Bu arada, Sıla Aydın'ın ifadesinden detaylar da basında yer aldı.



Eşinin Çiftlik Bank’ı tanımadığı biri ile 2016 yılında kurduğunu ifade eden Sıla Aydın, “İlk andan itibaren çok sayıda kişi yatırım yapmaya başlamış hatta ilk yatırımı 16 yaşında olan bir çocuğun 4 bin TL olarak yaptığını söylemişti. Bir şirket olmadığı için paralar Mehmet’in şahsi hesabına yatıyordu. Sonra birdenbire günlük 30 bin TL’ye yakın yatırım yapıldığına ben de şahit oldum” diye konuştu.

ÇİFTLİĞİ BASTILAR, HAYVANLARI İSTEDİLER



Bu arada, paralarını geri alamayan çok sayıda, Çiftlik Bank üyesi de eylemlere başladı.



Bursa’nın İnegöl ilçesinde Çiftlik Bank mağduru çiftçiler, şirketin Sunpurpaşa Mahallesi'ndeki tesislerini kamyonlarla bastı.



Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik tedbirleri aldı. Ekipler, hayvanlarını geri almak isteyen çiftçileri uzaklaştırdı.

SORUŞTURMA AÇILDI



İddiaların ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma başlattı.



20 kişinin yaptığı başvuru ardından soruşturma açıldığını ifade eden başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bu kapsamda, ilgili şirketin İnegöl'de bulunan işletmelerinde 13 Mart tarihinde arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır. Başsavcılığımızca şirketin mal varlığını üçüncü şahıslara devir ve temlik yoluyla kaçırmasının önlenmesi maksadıyla gerekli tedbirler alınmıştır."

TABELALAR İNDİRİLDİ



Savcılığının talimatı üzerine Çiftlik Bank'ın mal varlıklarına da el konuldu.



Tesise gönderilen veteriner hekimler, buradaki hayvanları sağlık kontrolünden geçirdi.



Bu arada, tesisteki Çiftlik Bank tabelalarının söküldüğü de gözlendi.



Ayrıca Çiftlik Bank'ın tüm tesislerine kayyum atanacağı da öne sürüldü.

İKİNCİ KEZ DOLANDIRILDILAR



Öte yandan, bir kişinin sosyal medya hesaplarından ''Kaptırdığınız paranızı 500 lira karşılığında geri alırım" diye ilan verdiği öne sürüldü.



İddiaya göre; bu kişiyle iritibata geçen Çiftlik Bank mağduru bin 600 kişi ikinci kez dolandırıldı.



11 SAADET ZİNCİRİ MERCEK ALTINDA



Çiftlik Bank’a bir inceleme de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, bu kapsamda bazı şirket ve organizasyonları denetim kapsamına aldı.



Konuyla ilgili düzenleme hazırladıklarını açıklayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Sadece Çiftlik Bank değil, 11 tane daha birbirine benzer, adeta bir saadet zinciri kuran ve temel mantığı da bir müşterinin bir başka müşteriyi getirerek birbirini finanse ettiği bir sistem oluşturuyorlar. Bu sistemin yanlışlarını, tüketiciyi ve vatandaşı mağdur eden yönünü ve cezai yönünü de düzenlemek lazım" dedi.

SPK DA DEVREDE



Basında yer alan iddialar üzerine harekete geçen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da, “papara” isimli bir yazılımla üyeler ile şirket arasındaki para ödeme trafiğinin sağlandığı sistemde ortaya atılan “saadet zinciri” iddiaları üzerine inceleme başlattı.



"Çiftlik Bank" ve bağlantılı olduğu şirketler hakkında suç duyurusunda bulunan SPK, www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ve Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. Ltd. Şti., Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi ve Famegame Software Ltd. unvanlı şirketler üzerinden yürütülen faaliyetleri incelemeye aldı.



Çiftlik Bank'ın 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladığı, 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptığı öne sürüldü.



113.4 milyon liranın Kıbrıs'a aktarıldığı belirtilirken, farklı ödeme sistemlerinden yaklaşık 120 milyon liranın daha adaya gönderildiği ifade edildi.

TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNDEKİ İSİM



27 yaşındaki yazılımcı Mehmet Aydın tarafından 2016 yılında kurulan Çiftlik Bank, “200.000 lira yatırana aylık 50.000 lira kazanç” vaat etti. Aydın’ın Çiftlik Bank’ı bir süre sonra 500 bin üyeye ulaştı.



Yatırdıkları paralarla sanal tavuk, inek veya keçi sahibi olan üyeler, buradan kâr sağlıyordu.



Üyelerinden topladığı paralarla Bursa'da 250 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis açan Çiftlik Bank, kısa bir süre sonra Manisa'da da aylık 1.5 milyon yumurta üretim kapasitesi olan bir tavuk çiftliği kurdu.

DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDA ORTAYA ÇIKTI



İddiaların odağında yer alan isim olan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’dan şubat ayından beri haber alınamıyor.



Yurtdışına milyonlarca lira aktardığı öne sürülen Aydın’ın Latin Amerika ülkesi Uruguay’a yerleştiği öne sürüldü.



Arjantin ve Uruguay’da inşaat işleri yaptığı bildirilen Aydın’ın Uruguay vatandaşlığı elde ettiği de öğrenildi.

RAPÇİ OLMAK İSTEDİ, ÇIPLAK GÖSTEREN GÖZLÜK SATTI



Çiftlik Bank şirketini kurmadan önce rapçi olmak isteyen Mehmet Aydın’ın, bu amaçla klipler çektiği de görüldü.



Eren Çakar ismini kullanan Mehmet Aydın, Egoman ismiyle rap klipleri çekti.



Mehmet Aydın’ın bir dönem çıplak gösteren gözlük satışı yaptığı da öğrenildi.

BEŞ YIL ÖNCE BULAŞIKÇILIK YAPTI



Mehmet Aydın’ın 5 yıl önce Bursa’daki bir işletmede bulaşıkçı olarak çalıştığı ortaya çıktı.



İşyerinin sahibi Yusuf Sabahyıldızı, Mehmet Aydın’ın dolandırıcılık yaptığını öğrendiklerine şoke olduklarını ifade etti.

"TOSUNCUK DİYE LAKAP TAKILMIŞTI"

Mehmet Aydın'ı "Çalışkan, uyumlu ve sessiz. Tosuncuk lakapli bir arkadaşımızdı" diye nitelendiren Sabahyıldızı, şöyle konuştu: “İlk başladığında çorabının üzerine giydiği terliklerle işe gelip gidiyordu. Çok üzüldük, yardım ettik. Kaldığı evin kirasını da çalışan arkadaşları aralarında topladığı para ile ödedi. İçine kapanık gariban bir insanın böyle bir dolandırıcılık olayına girmesine akıl sır erdiremiyorum.”

“BİTCOİN BATSA BİLE BİZ BATMAYIZ”



Kripto para üretim çiftliği de kuran Mehmet Aydın, yaptığı bir konuşmada “Bitcoin batsa bile Çiftlik Bank yine hayatına devam eder. Çünkü yapmış olduğumuz ciddi yatırımlar var. Ancak bunlar bizi batıracak seviyede değil" ifadelerini kullanıyor.

NEDEN ÜYE OLDUĞUNU BÖYLE ANLATTI: BU KADAR İNSAN APTAL OLAMAZ



Öte yandan, internette yer alan bir videoda, bir Çiftlik Bank üyesi, sözkonusu şirkete neden güvendiğini "Üye sayısına baktım. Tatmin edici miktardaydı. Bu kadar insanın aptal olamayacağını düşündüm” sözleriyle açıklaması dikkat çekti.



“PARALARI EZİYOR MUSUN?”

Filmlere konu olacak öyküsüyle bir anda gündeme gelen Mehmet Aydın'ın yurtdışından yayımladığı video tepkilere neden oldu.



Aydın, sosyal medyadan “Paraları eziyor musun?” diye soran bir kişiye, video ile yanıt verdi.



Mehmet Aydın, çekmeceyi açarak 100’lük banknotlar halindeki dolar destelerini gösterdi.



Firari dolandırıcı, kameraya kolundaki altın saati de kameraya yaklaştırdı.



ÜYELERE MESAJ: HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN!



Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, internette yer alan başka bir videoda şu tavsiyede bulunuyor: “Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin.”

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