Domuz avında öldü, cenazesi köpeğinin tasmasındaki çip sayesinde bulundu

Kütahya’da domuz avına çıkan bir kişi kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi, cansız bedeni köpeğinin tasmasındaki çip sayesinde bulundu.
Olay, önceki gece saatlerinde ilçede bulunan Doğancılar ve Pusatlar köyü arasındaki dağlık bölgede gerçekleşti.
İddiaya göre, ilçede sarraflık yapan av meraklısı Mehmet Uyanıker, arkadaşları ile birlikte domuz avı için ilçedeki dağlık bölgeye gitti. Avcı arkadaşları köpekleriyle beraber domuz sürüsünün peşinden giderken, Uyanıker kendi köpeğiyle birlikte aracında kaldı.
Bu sırada, beklediği aracında rahatsızlanan Uyanıker, arkadaşını telefonla arayarak durumunu bildirmeye çalıştı.
Bir müddet sonra kendisine yapılan aramalara cevap vermemesi üzerine telaşlanmaya başlayan arkadaşı, durumu Uyanıker’in ailesine bildirdi.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine komşu ilçe Çavdarhisar’dan jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, Uyanıker'in yerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
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