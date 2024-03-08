Domuz avında öldü, cenazesi köpeğinin tasmasındaki çip sayesinde bulundu

Bu sırada, beklediği aracında rahatsızlanan Uyanıker, arkadaşını telefonla arayarak durumunu bildirmeye çalıştı.



Bir müddet sonra kendisine yapılan aramalara cevap vermemesi üzerine telaşlanmaya başlayan arkadaşı, durumu Uyanıker’in ailesine bildirdi.



Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine komşu ilçe Çavdarhisar’dan jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bölgeye gelen jandarma ekipleri, Uyanıker'in yerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.