Dondurma kazandığını zannederken 22 bin dolarından oldu

Bursa'da yaşayan Meliha Doğan, telefonuna gelen ''Dondurma kazandınız'' mesajını görünce metnin altındaki linke tıkladı. Kadının telefonundaki bilgileri ele geçiren dolandırıcılar banka hesabından 4 seferde 22 bin dolar (yaklaşık 583 bin lira) çekti.

Dondurma kazandığını zannederken 22 bin dolarından oldu

'da bir kadın, sahte kampanya mesajıyla dolandırıldı.

Meliha Doğan'ın cep telefonuna " kazandınız" diye bir mesaj geldi.

Kadın, mesajın altındaki linke tıklayınca telefonundaki bilgiler çalındı.

Zanlılar, Doğan'ın banka hesabında bulunan 42 bin doların 22 binini, 4 seferde kendi hesaplarına aktardı.

Durumu fark eden mağdur, kalan parayı bloke ettirdi daha sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Engelli çocuklarına ev alma hayallerinin yıkıldığını söyleyen çift, "Parayı alanlar geri getirsin" diye çağrıda bulundu.

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