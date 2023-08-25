Dondurma kazandığını zannederken 22 bin dolarından oldu

Bursa'da bir kadın, sahte kampanya mesajıyla dolandırıldı.

Meliha Doğan'ın cep telefonuna "Dondurma kazandınız" diye bir mesaj geldi.

Kadın, mesajın altındaki linke tıklayınca telefonundaki bilgiler çalındı.



Zanlılar, Doğan'ın banka hesabında bulunan 42 bin doların 22 binini, 4 seferde kendi hesaplarına aktardı.



Durumu fark eden mağdur, kalan parayı bloke ettirdi daha sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.



Engelli çocuklarına ev alma hayallerinin yıkıldığını söyleyen çift, "Parayı alanlar geri getirsin" diye çağrıda bulundu.