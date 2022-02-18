Donetsk'te önce siren sesi sonra patlama

Son dakika haberi! Ukrayna'nın doğusunda hareketlilik yaşanıyor.

Önce Rusya destekli ayrılıkçı güçler, kontrollerindeki bölgelerde yaşayan sivillerin Rusya'ya tahliye edileceğini duyurdu.

Tahliye açıklamasının ardından Donetsk merkezinden siren sesleri yükselmişti.



Ayrılıkçıların elindeki Donetsk merkezinde çok güçlü bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Rus haber ajansı RIA, patlamada bir askeri aracın havaya uçurulduğu bildirdi.

Reuters, Donetsk'ten yaklaşık 700 bin kişinin Rusya'ya tahliye edilmesinin planlandığını bildirdi.

BIDEN AÇIKLAMA YAPACAK



ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendireceği bir konuşma yapacak.



Beyaz Saray'dan yapılan günlük program güncellemesinde, Biden'ın bugün yerel saat ile 16.00'da (TSİ 00.00) bir konuşma yapacağı bildirildi.



Güncellemede, Biden'ın konuşmasında Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması, diplomasi ve caydırıcılık çabaları konularına yer vereceği aktarıldı.



Öte yandan Biden'ın bugün Ukrayna konusunda NATO üyesi ülkelerin liderleri ile de telefon görüşmeleri yapması bekleniyor.