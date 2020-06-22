Dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen'in annesi tutuklandı, zanlı sevgili aranıyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta 15 Haziran'da iddiaya göre, Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi (3) yumruk ve tekme atarak dövmüştü. Küçük çocuk aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetmişti.

OLAYI AKRABALARINA ANLATIP KAÇTI

Yaralama gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'yi evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü, 6 gün sonra da yaşanan olayı akrabalarına anlatıp kaçtı.

ANNE OLAYI İTİRAF ETTİ



Akrabaların ihbarıyla harekete geçen polis, anne Emel Öner'i gözaltına alındı. Alperen'in sevgilisi tarafından öldürüldüğünü itiraf eden anne, oğlunun mezarını polise gösterdi.



Alperen'in cenazesi, mezarlıktan alınarak otopsi için Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

TUTUKLANDI

Pınarbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan anne Emel Önder, gece yarısı Pınarbaşı Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinde, sevgilisi Harun'dan çok korktuğu için oğlunu öldürdüğünü kimseye söyleyemediğini ve pişman olduğunu ifade eden Emel Öner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alperen Ekinci'nin otopsi işlemlerinin tamamladığı bugün ilçede, toprağa verileceği öğrenildi.



CİNAYET ŞÜPHELİSİ İSE ARANIYOR



Öte yandan polis Harun Sezer'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Pınarbaşı ilçesi ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evli ve çocuklu olduğu ortaya çıkan Sezer'i yakalamak için gidebileceği tüm adresleri tek tek arıyor.

İLÇE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA KONTROL

Çiftlik ve Güney sokaklarında, Sezer'in bulunması için polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Cinayet şüphelisi Sezer'in Kahramanmaraş veya Kayseri merkeze firar etme ihtimaline karşı ilçe giriş ve çıkışlarında sürücülerin geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.

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