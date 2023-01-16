DSİ 1273 personel alımı başvuruları: DSİ personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır ve şartlar neler?

DSİ personel alımına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Bakan Kirişçi tarafından sosyal medyada yapılan duyuru sonrasında, DSİ personel alımı başvuru tarihleri açıklandı ve başvurular başladı. DSİ bünyesinde istihdam edilecek birçok yeni branş ve kadro açıldı. İşte DSİ personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru ekranı.



DSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



Bakan Kirişçi tarafından sosyal medyada yapılan açıklama sonrasında 1273 personel alımına ilişkin tarih netleşti.



Buna göre; DSİ başvuruları "Kariyer Kapısı" internet adresi üzerinden 11-23 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak.



DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



DSİ personel alımı başvurusu “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11.01.2023-23.01.2023 tarihleri arasında alınacak.



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DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.



2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.



3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.



4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.



5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.



6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.



7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.



8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.



9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak



ALIM YAPILACAK BRANŞ VE KADROLAR



Söz konusu personelin 296'sı inşaat mühendisi, 222'si destek personeli, 221'i büro personeli, 104'ü makine mühendisi, 89'u harita mühendisi, 79'u ziraat mühendisi, 74'ü jeoloji mühendisi, 33'ü meteoroloji mühendisi, 30'u koruma ve güvenlik görevlisi, 19'u çevre mühendisi, 19'u elektrik mühendisi, 15'i maden mühendisi, 15'i orman mühendisi, 14'ü elektrik-elektronik mühendisi, 11'i jeofizik mühendisi, 11'i bilgisayar mühendisi, 10'u biyosistem mühendisi, 8'i kimya mühendisi ve 3'ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek.