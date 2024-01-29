Düğün konvoyunda “pes” dedirten görüntü: Seyir halindeki motosikletli havaya ateş açtı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde düğün konvoyundaki motosikletli, seyir halindeyken havaya ateş açtı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay, sosyal medyada paylaşıldı.

Düğün konvoyunda “pes” dedirten görüntü: Seyir halindeki motosikletli havaya ateş açtı

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’da bir düğün konvoyundaki motosikletli, seyir halindeyken havaya ateş açtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyunda motosiklet ile seyir halinde olan bir kişi havaya rastgele ateş açtı.

Düğün konvoyunda “pes” dedirten görüntü: Seyir halindeki motosikletli havaya ateş açtı - 1

Görüntüler, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, motosikleti şahsın araç yoğunluğunun bulunduğu caddede havaya rastgele ateş açtığı anlar yer aldı.

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