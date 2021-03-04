Düğün salonları açılacak mı? (Düğün genelgesi yayınlandı)

Bahar mevsiminin yaklaşması ile birlikte evlenecek çiftler, düğün salonlarının açılmasına ilişkin kararın açıklanmasını bekliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında düğün salonlarının açılmasına ilişkin karar çıktı. Buna göre, uzun süredir kapalı olan düğün salonları, belirlenen kurallar çerçevesinde açılacak.

NİKAHLAR VE DÜĞÜNLER BELİRLİ ŞARTLARLA YAPILABİLECEK

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği düğün genelgesi ile düğün ve nikahların düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli illerde ise 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak şartıyla yapılabileceğini duyurdu.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.



Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerde; nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir.

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLERİN DAĞILIMI



Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.



Çok yüksek risk grubunda yer alan iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.



Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.



Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

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