Yüz yüze eğitimin başlayacağı iller (Kontrollü normalleşme süreci kararları)

Corona virüsle mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısında yüz yüze eğitimle ilgili merak edilen sorular da yanıt buldu.

Buna göre; Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak.

Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.