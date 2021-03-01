Yüz yüze eğitimin başlayacağı iller (Kontrollü normalleşme süreci kararları)

Kontrollü normalleşme sürecine ilişkin alınan karar doğrultusunda yüz yüze eğitime başlanıyor. Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar eğitim-öğretime açılacak.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 01.03.2021 - 12:07 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 21:18

Yüz yüze eğitimin başlayacağı iller (Kontrollü normalleşme süreci kararları)

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Valiliklerden açıklama: Türkiye'de yüz yüze eğitime Kabine Toplantısı'nda karar verilecek

Corona virüsle mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısında yüz yüze eğitimle ilgili merak edilen sorular da yanıt buldu.

Buna göre; Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak.

Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

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