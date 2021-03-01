Yüz yüze eğitimin başlayacağı iller (Kontrollü normalleşme süreci kararları)

NTV Haber - Anadolu Ajansı 01.03.2021 - 12:07 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 21:18
Corona virüsle mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısında yüz yüze eğitimle ilgili merak edilen sorular da yanıt buldu.
Buna göre; Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak.
Düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.