Düğünde ayağından sokulan çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında mahalledeki bir düğüne giden Hamza Sertel (11), yanındakilere ayağını bir şey soktuğunu söyledi.



Haber verilmesi üzerine küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü.

Burada ne tarafından sokulduğu belirlenemeyen Hamza Sertel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

1 saatte ciğerleri işlevini yitiren küçük çocuk, kurtarılamadı.



Antalya Adli Tıp Kurumu’na getirilen Hamza Sertel’in cansız bedeni, otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Kaş’a götürüldü.

Küçük çocuğun ölüm nedeni otopside belirlenecek.