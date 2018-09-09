Kırşehir'in Akpınar ilçe merkezinde bir düğünde tabancayla havaya ateş edildi. Kurşunlar gelin Yasemin K. (18), Semra U. (45) ve Akın A.'ya (31) isabet etti.
Ağır yaralanan Semra U. ve diğer yaralılar düğün alanına gelen sağlık ekiplerince Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından yaralılar Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Semra U., yoğun bakıma alınırken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, düğünde havaya ateş ettiği iddiasıyla M.T.'yi gözaltına aldı.
Düğünde havaya açılan ateş, gelini ve davetlileri yaraladı
Anadolu AjansıTürkiye
Kırşehir'de düğünde havaya ateş edilmesi sonucu gelinin de aralarında olduğu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kırşehir'in Akpınar ilçe merkezinde bir düğünde tabancayla havaya ateş edildi. Kurşunlar gelin Yasemin K. (18), Semra U. (45) ve Akın A.'ya (31) isabet etti.