İsviçreli saat markası Swatch, kendi saatleriyle ilgili şikayetler logolarıyla yayımlanınca sikayetvar.com adlı internet sitesine karşı harekete geçti.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre marka, saatlerden bazılarının 40-50 liralık sahte ürünler olduğunu ve bu nedenle açıklama yapmak istediklerini bildirdi.

Ancak sitenin yanıtı, "Bir yıllık bedeli 3.400 lira olan kurumsal üye olmanız gerekiyor" oldu.

Talepleri karşılanmayan saat şirketi, site aleyhine İstanbul'da dava açtı. Mahkeme, marka hakkına tecavüz ettiği, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyel siteyi 10 bin lira tazminata mahkum etti.

"Mahkeme kararı hukuka uygun değil" diyen şikayet sitesinin avukatı, Yargıtay'a itiraz etti. Karar kesinleşirse emsal olacak.