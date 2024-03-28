"Dur" ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde genel asayişin sağlanması için denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.



Araç sürücüsü denetim noktasına geldiğinde önce yavaşladı. Ekipler sürücüye sağa geçmesini söyleyince ise sürücü bir polise çarparak denetim noktasından kaçtı.



Ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için peşine düşerken, yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin kullandığı aracı Pendik Kurtdoğmuş Köyünde terk edilmiş halde buldu. Araç bilgisinden sürücünün Y.K. olduğu belirlendi.



Y.K., kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Kasten yaralama suçundan dün adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan şüphelinin polis memuruna çarptığı anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin denetim noktasında yavaşladıktan sonra sağa çekmesini söyleyen polislerden birine çarparak kaçtığı anlar yer aldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin