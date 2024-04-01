Düzce Seçim Sonuçları 2024: Düzce Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Düzce İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI FARUK ÖZLÜ KİMDİR?

Dr. Faruk Özlü, 19 Kasım 1962 tarihinde Düzce’de doğdu. İlköğrenim ve ortaöğrenimini Düzce’de tamamlayan Dr. Faruk Özlü, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldu.



Lisans eğitimi ile makine mühendisi olan Dr. Faruk Özlü, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yüksek lisans ve doktora programını da tamamladı. Ardından İspanya’da proje ve mühendislik ve ABD’de Harvard Üniversitesi’nde üst düzey yöneticilik eğitimi aldı.



İyi seviyede İngilizce bilen Dr. Faruk Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.