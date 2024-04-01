Düzce Seçim Sonuçları 2024: Düzce Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Düzce İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Düzce seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Düzce Belediye Başkanlığını AK Parti'den aday gösterilen Faruk Özlü kazandı. Peki, Düzce Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Düzce Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları...
Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Özlü 41 bin 222, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 100 )
Düzce İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?;
31 Mart 2024 Düzce seçim sonuçları, Düzce ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Düzce YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI FARUK ÖZLÜ KİMDİR?
Dr. Faruk Özlü, 19 Kasım 1962 tarihinde Düzce’de doğdu. İlköğrenim ve ortaöğrenimini Düzce’de tamamlayan Dr. Faruk Özlü, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldu.
Lisans eğitimi ile makine mühendisi olan Dr. Faruk Özlü, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yüksek lisans ve doktora programını da tamamladı. Ardından İspanya’da proje ve mühendislik ve ABD’de Harvard Üniversitesi’nde üst düzey yöneticilik eğitimi aldı.
İyi seviyede İngilizce bilen Dr. Faruk Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
31 Mart 2024 Düzce Adayları
Faruk Özlü Seçim Sonuçları
Mehmet Keleş Seçim Sonuçları
Naci Kaplan Seçim Sonuçları
Bekir Yıldız Seçim Sonuçları
Davut Güloğlu Seçim Sonuçları
Ayfer Fatma Çelik Seçim Sonuçları
Semih Vuruş Seçim Sonuçları
Özge Kasap Seçim Sonuçları
Mustafa Kılınç Seçim Sonuçları
Mahmut Ataseven Seçim Sonuçları
Mehmet Akdoğan Seçim Sonuçları
Sedat Çelikel Seçim Sonuçları
Adem Acet Seçim Sonuçları
Şeyhmus Murat Akçan Seçim Sonuçları
Muhammet Ali Aksoy Seçim Sonuçları
Yılmaz Eser Seçim Sonuçları
Ali Emre İpek Seçim Sonuçları
Murat Caymaz Seçim Sonuçları
Nevfel Kadir Güner Seçim Sonuçları
Fethi Sönmez Seçim Sonuçları
Mehmet Yıldız Seçim Sonuçları
Aydın Perçin Seçim Sonuçları
Düzce ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Akçakoca Seçim Sonuçları
Cumayeri Seçim Sonuçları
Çilimli Seçim Sonuçları
Gölyaka Seçim Sonuçları
Gümüşova Seçim Sonuçları
Kaynaşlı Seçim Sonuçları
Yığılca Seçim Sonuçları
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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