Düzce'de halk otobüsü iş makinesi ile çarpıştı: 8 yaralı

Düzce’de halk otobüsü ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Düzce'de halk otobüsü iş makinesi ile çarpıştı: 8 yaralı

Şehirlerarası otobüs terminali kavşağında Erol Ö. idaresindeki Beyköy Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü, Aziz Yıldırım Bulvarı yönüne giden Kemal A. idaresindeki iş makinesi ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförü Erol Ö. (62) ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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