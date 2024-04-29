Trafikte tekme tokat kavga

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde dün yolda seyir halinde olan motosikletli kurye ile elektrikli bisiklet sürücüsü araçlarını yol kenarına çekerek bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma bir anda büyüyerek yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde iki sürücünün araçlarını durdurduktan sonra sözlü tartışmaya başladığı daha sonra da karşılıklı tekme ve yumrukların atıldığı görüldü.

Kavga esnasında kurye olduğu tahmin edilen şahsın kaskını çıkarmadığı dikkat çekerken, çevreden geçen bir araçtan bir vatandaşın "Yapmayın." dediği de görüntülerde yer aldı.