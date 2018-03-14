Düzce’de Şıralık Mahallesi'ndeki Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nda kalan 11 kız öğrenci, sabah yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle müdüriyete başvurdu.
Haber verilmesi üzerine pansiyona, sağlık ekipleri sevk edildi.
Kontrollerin ardından öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kız öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edilecekleri öğrenildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinin yemeklerden numune aldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Düzce’de lise pansiyonunda kalan 11 öğrenci zehirlendi
Anadolu AjansıTürkiye
Düzce'de bir imam hatip lisesinin pansiyonunda kalan 11 kız öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Düzce’de Şıralık Mahallesi'ndeki Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nda kalan 11 kız öğrenci, sabah yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle müdüriyete başvurdu.