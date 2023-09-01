Düzce'de yangın: 2 ev, samanlık, traktör ve motosiklet küle döndü

Olay Sallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre N.Y.’ye ait evin çatı kısmında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ile alevler bir anda U.Y.’ye ait eve, oradan da 2 katlı samanlık ve ahıra sıçradı. Samanlık bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.