Düzce'de yangın: 2 ev, samanlık, traktör ve motosiklet küle döndü

Düzce’de çıkan yangında 2 ev, samanlık ve ahır, 1 traktör, 1 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet alev alev yandı. Yangın güçlükle söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de yangın: 2 ev, samanlık, traktör ve motosiklet küle döndü

Olay Sallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre N.Y.’ye ait evin çatı kısmında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Rüzgarın etkisi ile alevler bir anda U.Y.’ye ait eve, oradan da 2 katlı samanlık ve ahıra sıçradı. Samanlık bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekibi sevk edildi.

Düzce'de yangın: 2 ev, samanlık, traktör ve motosiklet küle döndü - 1

İlçe ve beldelerde de yangın söndürmek için takviye ekipler geldi. Alev alev yanan samanlıkta defalarca çökme riski ortaya çıktı. güçlükle söndürülerek kontrol altına alınırken, olayda 2 tek katlı ev, 2 katlı samanlık ve ahır, 1 traktör, 1 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet yandı.

Yangın sebebi ile 2 kişi dumanlardan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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