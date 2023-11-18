E-skuter'ların hız sınırı değiştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karara göre; skuter sürücüleri Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerinde en fazla saatte 12.5 kilometre hız yapabilecek.

Uygulama 17 Kasım 2023 tarihi itibariyle hayata geçti.

31 Ağustos tarihindeki toplantısında "Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/saat olan e-skuter hız sınırının 12,5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi" getirilmişti.

