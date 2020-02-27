Edirne Tunca Nehri'nde kuraklık alarmı

Edirne'deki Tunca Nehri'nin debisi düştü. Nehir yatağının bir bölümü ise susuz kaldı.



Kurak geçen kış nedeniyle Bulgaristan ve Edirne'de yağışlar azalınca Tunca Nehri'nde debi düştü. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi saniyede 10 metreküp olarak ölçüldü. Kuraklığın en fazla görüldüğü nokta Değirmenyeni köyü oldu.

Suyu büyük oranda azalan nehir yatağının bazı bölgeleri kumla kaplandı.



Kuraklık bölgedeki çeltik üreticilerini tedirgin etti.

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