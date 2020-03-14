Edirne'de, Bulgar ve Yunan turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı

Edirne'de cuma günleri kurulan ve turistlerin de yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, corona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı.

DHA 14.03.2020 - 15:19 | Son Güncelleme : 14.03.2020 - 15:22

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Edirne'de cuma günleri kurulan ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, corona virüs önlemleri kapsamında belediye tarafından kapatıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte corona virüsle mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda Ulus Pazarı'nın ikinci bir duyuruya kadar kurulmayacağını belirten Gürkan, "Kentte her türlü tedbiri risk ortadan kalkana kadar almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

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