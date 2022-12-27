Edremit Körfezi'nde köpek balığı paniği yaşandı.

Balıkçılık yapan Berat Üveyik, 6,5 metrelik teknesiyle Balıkesir Ayvalık'tan Gemiyatağı mevkiisine gitti. Üveyik, deniz yüzeyinde bir köpek balığının sırtının teknesine doğru yaklaştığını fark ettiğinde cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

Üveyik, köpek balığının yaklaşık 10 metre boyunda olduğunu iddia ederken, teknesinin hemen yanı başından geçip giderken çok korktuğunu söyledi.

Balıkçı Üveyik, 6,5 metrelik balıkçı teknesinden çok daha büyük olan köpek balığının saldırıya geçmesi halinde hem teknesini alabora edebileceğini hem de kendisine çok ciddi zarar verebileceğini savundu.

Gördüğü dev deniz canlısının köpek balığı mı yoksa bir balina türü mü olup olmadığından emin olamadığını kaydeden Berat Üveyik şöyle konuştu:

“Kısa süreli de olsa videosunu çektiğim balığın boyu ve genişliği tekneminkinden çok daha uzundu. O an için karadan yaklaşık 20-25 metre uzaklıktaydım.

Denizin yükseklik seviyesi de 2-2,5 metre civarındaydı. Kaya desen kaya değil, arkadaşıma seslendiğimde bunun suyun içindeki bir dalgıç olabileceğini düşündü. Ancak yanıma gelip, o an videosunu çekmekte olduğum deniz canlısını görünce o da çok şaşırdı.''

Öte yandan Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Turhallı ise, görüntülerdeki devasa balığın bir cins köpek balığı olduğunu ancak videolardaki görüntüye bakarak bunun tür tayinin yapılabilmesinin çok zor olduğunu söyledi.



Köpek balıklarının Edremit Körfezi ve Ayvalık açıklarındaki bölgede yoğun olarak bulunduğunu vurgulayan Turhallı, “Ama bölgemizdeki köpek balıklarının beslenme şekilleri, plankton ve küçük balıklarla gerçekleşmektedir. Bu yüzden de bu balıkların herhangi bir tehlikesi bulunmamaktadır. Bugüne kadar bu balıkların insanlara yönelik herhangi bir saldırısı olmamıştır” diye konuştu.

Mustafa Turhallı, görüntülerdeki balığın boyunun 10 metre olmasa da, 5-6 metre olabileceğine işaret ederek, “Vatandaşlarımız ve balıkçılarımız rahat olsunlar. Devasa gibi görünseler de bu balıklar zararlı değildir” dedi.