Edremit’te polis aramasında 470 litre etil alkol ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yılbaşı öncesi sahte rakı imalatında kullanılacağı tahmin edilen bir araçta yapılan aramada 470 litre etil alkol ele geçirildi.



Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, yapılan saha çalışması kapsamında aldıkları bir ihbar aldı.

İhbar üzerine durdurulan araçta, 94 adet her biri 5 kilogram ağırlığında plastik bidonlar içerisinde toplam 470 litre etil alkol ele geçirdi.



Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.S.D. isimli kişi hakkında adli işlem başlatıldı.