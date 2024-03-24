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Ege'de beklenen fırtına denizde seferleri iptal ettirdi

Ege Denizi'nde yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Ege'de beklenen fırtına denizde seferleri iptal ettirdi

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen nedeniyle 'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den ise Bozcaada'ya 08.00 ve 19.00'da yapılacak seferlerin planlanan şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

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