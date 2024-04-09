Eğlence mekanına saldırıda 10 gözaltı: Adana'dan Antalya'ya gelmişler

Yaralanan Koçan, hastaneye kaldırıldı. Çalışma başlatan Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Nisan'da şüphelilere yönelik Adana ve Antalya'da 8 adrese operasyon düzenledi.



10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Özel harekatçılarının da katıldığı 'Paket' isimli operasyonda azmettirici olarak Ozan P. ve kardeşi Mustafa P., kurşunlama olayını gerçekleştiren Hüseyin A. ve Fırat S., şüphelilere müşterilerinin motosikletlerini temin ettiği belirlenen Salih K. ve kardeşi Ozan K., şüphelileri evinde saklayan Tahir Y., olayla ilişkisi bulunan Mustafa İ., Uğur E. ve Mehmet K. gözaltına alındı.

Eş zamanlı baskınlarda ayrıca tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ozan P.'nin farklı suçlardan 35, Hüseyin A.'nın 25, Fırat S.'nin 27 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.