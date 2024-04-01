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Eğribucak kayalıkları definecilerin hedefi haline geldi

Sivas'ta rengi ve yapısıyla dünyadaki Mars olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları zaman zaman definecilerin hedefi geliyor.

Eğribucak kayalıkları definecilerin hedefi haline geldi

merkeze uzaklığı 23 kilometre olan Eğribucak köyünde bulunan ve dünyadaki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıkları yaz kış doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Zaman zaman definecilerin hedefi olan kayalıklar jandarma ekiplerinin bölgede arttırdığı devriyeler sonrası bölgeye adeta yanaşamıyor.

Eğribucak köyü Muhtarı Fatih Durna, jandarma ekiplerinin bölgede devriyelerini arttırdığını ve bu nedenle definecilerin artık bölgeye gelmeye çekindiklerini ifade etti.

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