Ehliyetsiz sürücü, scooter kullanan öğrencilere çarptı: Ezgi öldü, Şimal ağır yaralı

Gaziantep'te ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle çarptığı scooter kullanan iki öğrenciden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.



Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde dün gece iddiaya göre; lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit (17) ve Şimal Toprak, özel ders aldıkları eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı scooter ile evlerine doğru gitmek istedi.



Bu sırada ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki otomobil, scooter kullanan iki arkadaşa çarptı.



Ezgi Alya Yiğit kurtarılamadı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki arkadaş ağır yaralandı. Ezgi ve Şimal'in yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.



İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından lise öğrencisi iki arkadaşı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk etti.



GENÇ KIZLARDAN BİRİ KURTARILAMADI



Acil serviste tedaviye alınan Ezgi Alya Yiğit, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı, Şimal Toprak ise yoğun bakım ünitesine konuldu.



Hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.



EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA



Kaza sonrası otomobil sürücüsü Osman S. ise gözaltına alındı.