Ekmek dağıtımına ilişkin açıklama

Covid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerlerinin açık olacağı ve halka hizmet vereceği belirtildi.



Genelge doğrultusunda ekmek dağıtımı, fırınların kendi araç ve personeli ile Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla başladı.

Sürece ilişkin Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı İbrahim Balcı'dan bir açıklama geldi.

Balcı yazılı açıklamasında, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilimizde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmamıştır" dedi.

İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından akşam saatlerinde İstanbul'da özellikle fırınlarda yoğunluk yaşanmıştı. Gece başlayan sokağa çıkma yasağı ile bu yoğunluk sona ermişti.

VİDEO: BAKAN SOYLU'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI



Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"2 günlük sokağa çıkma yasağı bulunan illerimizde vatandaşlarımıza ekmek dağıtımı vali ve kaymakamlarımız tarafından yapılan planlama doğrultusunda; başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla başlamıştır, sorunsuz bir şekilde ilerlemektedir" denildi.