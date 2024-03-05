Ekrem İmamoğlu: 50 bin riskli binanın inşaat maliyetinin yüzde 60’ını karşılayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katıldı.
488 konut, 19 ticaret alanı ile 1 kreş, 1 mahalle evi ve kapalı otoparktan oluşan projenin temel atma töreninde İmamoğlu’na CHP Sultangazi Belediye Başkanı adayı Ferhat Epözdemir de eşlik etti.
Verdikleri sözleri ve vaatleri zamanında yerine getirme konusunda sicillerinin temiz olduğunun söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Hem bizden önce hiç olmadığı kadar çok konut ürettik hem de hepsini zamanında hatta zamanından önce tamamlayıp teslim ettik. Üstelik KİPTAŞ’ı Türkiye’de sabit taksitle sosyal konut üreten tek kurum haline getirdik. Aynı zamanda, KİPTAŞ’ın tarihinde en fazla riskli yapı yenileyen yönetim olduk. KİPTAŞ ile kentsel dönüşümde yaklaşık 5 yılda; 5 bin 925 bağımsız birimden oluşan 9 projeyi tamamlayıp anahtar teslimini yaptık. 5 bin 285 bağımsız birimden oluşan 18 projenin temelini attık. 6 bin 590 bağımsız birimden oluşan 30 proje için sahada aktif çalışmalarımız devam ediyor. Bu rakamlara sosyal konut ve kaynak geliştirme projelerimiz ise dahil değil. Onları da eklediğimizde çok daha fazla bağımsız birime ve projeye ulaşıyoruz.” diye konuştu.
“İstanbul Yenileniyor” projesi kapsamında dar gelirli vatandaşlara ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetinin belediye bütçesinden karşılanacağını söyleyen İmamoğlu, “Kentsel dönüşüme giren tüm hemşerilerimizin de sabit taksitle 2 yıl vadeli, faizsiz kredi imkanı sunacağız. Uzun vadeli taksitlendirme isteyen vatandaşlarımız ise yine sabit taksitle KİPTAŞ kefaleti ile ödemelerini gerçekleştirebilecekler.” ifadelerini kullandı.
7 BİN LİRA KİRA DESTEĞİ
Riskli yapılar için bakanlığın verdiği desteğe ek olarak yeni dönemde İBB olarak 7 bin lira kira desteği verileceğini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:
“Bir an bakanlığın verdiği kira yardımı üzerine İBB’nin kira yardımını da alan ve kirasını ancak böyle karşılayabilen vatandaşlarımızın yerine koyun kendinizi. Ne güzel olur değil mi? Devlet kurumları el ele vermiş, bana hizmet etmek için çalışıyor diye devletin her kurumunun omuz omuza çalıştığını görmek hoşunuza gitmez mi? Hoşunuza gider. Hangi kurum, hangi devlete ait birim, hangi partide diye hiç önemsemezsiniz, sonuca bakarsınız. Ne yazık ki ülkeyi yönetenler bu gerçeği, bu masumiyeti görmüyor ve İBB’yle iş birliğinden ısrarla kaçınıyorlar. Kaçmaya çalışıyorlar ama biz kira örneğinde olduğu gibi ne kadar kaçsınlar onları koşup yakalıyor ve vatandaşa hizmet sunmanın bir yolunu biz mutlaka biliyoruz, buluyoruz. Çünkü biz vatandaşın yanındayız.”
SULTANGAZİ KENT LOKANTASI’NI AÇTI
Temel atma töreninin ardından Sultangazi Kent Lokantası açılış törenine katılan Ekrem İmamoğlu, yemek tezgahının arkasına geçerek öğrencilere yemek servisinde bulundu. İmamoğlu daha sonra öğrencilerle birlikte yemek yedi.
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