Ekrem İmamoğlu: 50 bin riskli binanın inşaat maliyetinin yüzde 60’ını karşılayacağız

7 BİN LİRA KİRA DESTEĞİ



Riskli yapılar için bakanlığın verdiği desteğe ek olarak yeni dönemde İBB olarak 7 bin lira kira desteği verileceğini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:



“Bir an bakanlığın verdiği kira yardımı üzerine İBB’nin kira yardımını da alan ve kirasını ancak böyle karşılayabilen vatandaşlarımızın yerine koyun kendinizi. Ne güzel olur değil mi? Devlet kurumları el ele vermiş, bana hizmet etmek için çalışıyor diye devletin her kurumunun omuz omuza çalıştığını görmek hoşunuza gitmez mi? Hoşunuza gider. Hangi kurum, hangi devlete ait birim, hangi partide diye hiç önemsemezsiniz, sonuca bakarsınız. Ne yazık ki ülkeyi yönetenler bu gerçeği, bu masumiyeti görmüyor ve İBB’yle iş birliğinden ısrarla kaçınıyorlar. Kaçmaya çalışıyorlar ama biz kira örneğinde olduğu gibi ne kadar kaçsınlar onları koşup yakalıyor ve vatandaşa hizmet sunmanın bir yolunu biz mutlaka biliyoruz, buluyoruz. Çünkü biz vatandaşın yanındayız.”

SULTANGAZİ KENT LOKANTASI’NI AÇTI



Temel atma töreninin ardından Sultangazi Kent Lokantası açılış törenine katılan Ekrem İmamoğlu, yemek tezgahının arkasına geçerek öğrencilere yemek servisinde bulundu. İmamoğlu daha sonra öğrencilerle birlikte yemek yedi.