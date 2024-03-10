Ekrem İmamoğlu: “Metro için açılan tünelleri kapatıyor” diyorlar; yok öyle bir şey

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattı yapım çalışmalarına başlama törenine katıldı.
Metrobüs, Marmaray ve diğer metro hatlarıyla entegre olacak olan hattın çalışmalarının başladığı törene İmamoğlu’nun yanı sıra CHP’li belediye başkanları ile CHP ilçe başkanları da katıldı.
İmamoğlu törende bir konuşma gerçekleştirdi, İBB’nin en zor sınavının metro olduğunu söyledi.
“Metro sınavı, fonksiyonel düşünülmesi gereken çok aşamalı bir biçimde zaman, finans planlaması gereken meşakkatli bir iştir. Metro sınavından geçemeyen bir belediye başkanı diğer bütün derslerden geçse bile sınıfta kalır.” diyen Ekrem İmamoğlu, raylı sistemlerin İstanbul’un ulaşım sorunlarınnı en temel ve acil çözümü olduğunu anlattı.
“5 YILDA 65 KİLOMETRE METRO YAPTIK”
Kendilerinden önce İstanbul’da 25 yılda 125 kilometre metro yapıldığını söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:
“Elbette emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkür edeceğiz. Kimsenin hakkını yemeyiz. Kimsenin hakkını da yedirmeyiz. Ama sırası geldiğinde gerçekleri de konuşacağız. 25 yılda 125 kilometre metro yapanlar ama yıllarca çok büyük bir iş yapmış gibi bunu anlatırlar. Fakat esasen karşılaştırma imkanı olmadığı için kendi kendilerini biraz da metro şampiyonu ilan ederler. 2019’da er meydanına biz çıktık, biraz işler değişti. Biz metro yaptıkça biraz da onların gerçek fotoğrafı meydana çıkmaya başladı. Biz 5 yılda tam 65 kilometre metro yaptık. Yani bizden önce 25 yılda yapılan metronun yarısından fazla metroyu sadece 5 yılda yaptık. Bu çok değerli bir başarıdır.”
“BİZ DEĞİL, MERKEZİ İDARE REDDETTİ”
Yenidoğan-Emek metro hattının çalışmalarına tekrar başlandığını söyleyen Ekrem İmamoğlu bu hattın 2017’de Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattıyla birlikte planlandığını belirterek, “Ama kredi temin edilemediği gerekçesiyle bu hat aynı yıl ihalenin yapıldığı yıl o zamanki İBB yönetimi tarafından durduruldu. Projenin sahadaki fiziki ilerlemesi yüzde iki. Bakın yüzde iki ne biliyor musunuz? 1-2 yerde, birkaç yerde şaft açmak. Şaft nedir? İnşaata, malzeme indirmek, çalışanları indirmek, oradaki teknik işleri yürütmek için, yukarıdan aşağıya açılan herkes anlasın diye anlatıyorum. Bir nevi böyle büyük delikler düşünün, yukarıdan aşağıya, şaft dediğimiz budur. Bunlar açılmış ve o dönemde de bu hat için onay almak için şantiye kurulmuş, yapılan başvurular bu bölgedeki yolculuk talebinin düşük olması ve yeterli düzeyde metro yapmaya değmeyeceği için reddedildi. Reddeden kim? Merkezi idare. Biz değiliz. Bakın biz aynı başvuruyu defalarca yaptık, yine reddedildi.” dedi.
İmamoğlu, “Onun için bazı yerlerde güvenlik sorunu olduğundan ötürü ‘metro için açılan tünelleri kapatıyor’ deniyor, yok öyle bir şey. Yalanı yeme yiyorlar. Ya ben üzülüyorum. Ben bir siyasetçi bir belediye başkanı olsam bu açıklamaları yapmam. Yapmam utanırım.” diye konuştu.
“ANADOLU YAKASININ EN GÜÇLÜ METRO HATLARINDAN BİRİSİNİ ÜRETTİK”
Durdurulan metro hattının tekrar kamu yatırım programına alınması için 2023 yılında başvurduklarını söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:
“Hattın büyüklüğünü, güzergahını İMES’ten Söğütlüçeşme’ye kadar uzatarak bir bütün olarak yeniden projelendirdik ve ön etütlerini tamamladık. Ve Anadolu’nun en güçlü metro hatlarından birisini ürettik. Bakın daha iddialı bir şeyi söyleyeyim. Bir kısım küçük finiküler çalışmaları, bir kısım mesela Altunizade-Kavacık hattı çalışmalarımız gibi böyle çok önemli ya da çok uzun hatlar olmamak kaydıyla belki de bu hat, Anadolu yakasındaki metro bağlantıları noktasında belki de en güçlü tamamlayıcı hat olacak.”
“OCAK AYINDA RAPOR ALDIK”
İmamoğlu şunları söyledi:
“Projelerin belli bir boyuta gelmesiyle bu yılın Ocak ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na başvurarak fizibilite onayını bile aldık. Hattın tümünün yapımına başlanması için projeleri 6 ay içerisinde tamamlayacağız ve bakanlıkça onay sürecinin sonuçlanmasını sağlamak için çalışmalara başlayacağız. Bugün itibariyle Yenidoğan-Sancaktepe-Finans Merkezi-Söğütlüçeşme metro hattının ilk etabı olan, ilk kesimin yapım işlemlerine bugün itibariyle tıkır tıkır başlıyoruz. Bizim, metro yapma hızımızı biliyorsunuz. İnşallah 31 Mart’ta sizden alacağımız onayla bu hattı da rekor bir sürede tamamlayacağız ve başta Sancaktepe olmak üzere diğer ilçelerimiz için de çok konforlu bir hattı güzel İstanbul'umuza kazandıracağız. Size söz veriyoruz.”
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