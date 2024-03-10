Özgür Özel: Erdoğan ‘DEM’ deyip kavga etmeye çalışıyor

YENİ AÇILAN YURTTA 478 KIZ ÖĞRENCİ BARINACAK



Kartal’daki açılış töreninde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün başka bir halk buluşmasında olduğunu ifade eden Özel, yurtla ilgili bilgi verdi.



Yurtla 478 kız öğrencinin barınma sorununu çözmek için adım attıklarını kaydeden Özel, “2022 yılında Türkiye’de üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 22’sine yurt imkanı sağlanabiliyor. Bu oran İstanbul’da yüzde 10’un biraz üzerinde. O yüzden böylesine bir yatırımın yapılması, böylesine bir kız öğrenci yurdunun açılması Türkiye’nin diğer 80 vilayetinden buraya gelen öğrencilerin annelerinin, babalarının, Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yüreklerine yollanmış çok sıcak bir mesaj. Kartal’dan onlara uzatılan bu dostluk eli Türkiye'nin toplumsal barışına da çok önemli bir katkıda bulunacak.” ifadelerini kullandı.



Özel, bugüne kadar belediyelerinin Türkiye genelinde 64 yurt açtıklarını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlere ilişkin şöyle konuştu:



“31 Mart’tan sonra çok daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacağımızı, İstanbul’da 14 olan belediye sayımızı, başkanımız ‘14 artı 14’ diyerek 28 diye bir hedef koyuyor, çok yüksek rakamlara ulaştıracağımızı müjdeliyorum. Genç belediye başkanları başardıkça daha çok gencin önünün açılacağını, Cumhuriyet Halk Partisi’nin genç Cumhuriyet’in 100'üncü yılında bundan sonra daha çok kadınla daha çok gençle ve büyüklerin tecrübeleriyle birlikte çok daha kararlı adımlarla yürüyeceğimizi, önce yerel seçimlerde başaracağımızı sonra da Cumhuriyet’in 2. yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin son genel başkanına da ilk genel başkanına da vefa borcumuzu, onların partisini iktidar yaparak ödeyeceğimizi buradan müjdeliyorum.”



Konuşmaların ardından, kurdele kesilerek toplu açılış gerçekleştirildi.