Özgür Özel: Erdoğan ‘DEM’ deyip kavga etmeye çalışıyor

Yerel seçime kısa süre kala partilerin sahadaki çalışmaları sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel çalışmalarını bugün İstanbul ve Edirne’de sürdürdü.
Özel, Kartal’da Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu, Destek Eğitim Kursu ile Gezegen Kafe Venüs Sosyal Tesisleri’nin toplu açılış törenine katıldı. Daha sonra Edirne’ye geçerek Keşan’da partisinin mitingine katıldı.
Keşan mitinginde seçim otobüsü üzerinden kendisini dinleyen vatandaşlara seslenen Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.
Özel, “Tayyip Erdoğan benimle kavga etmek istiyor, görüyorsunuz. Her gün bir iftira, bir hakaret. Dönüyor her mala zam zam yapıyor, dönüyor dem, dem, dem deyip kavga etmeye çalışıyor.” diye konuştu.
İktidara ekonomi üzerinden yüklenen Özel, şöyle devam etti:
“Dünya kadar yalan, dünya kadar iftira. Ama ona söyledim, ‘çok istiyorsan seninle kavga edeceğim’ dedim. Ama kimlik siyaseti üzerinden değil, onun belirlediği çatışma alanlarından değil, ben çiftçinin, üreticinin, emeklinin, emekçinin hakkı için onunla sonuna kadar kavga edeceğim. Bizi başka kavgaya çekip de emeklinin çektiklerini unutturamaz. Her şehirde başka hesap yapıyorum, burada da şunu söyleyeyim; bugün Ramazan geliyor, zeytinyağsız sofra olmaz. Geçen sene 126 lira zeytinyağının litresi, bu sene 342 lira. Geçen sene emekli maaşıyla 60 litre alınıyordu, bu sene 29 litre alınıyor. Yarısı bile değil. Ramazan sofrası pirinçsiz olmaz. 37 liralık pirinç 65 lira oldu. Geçen sene emekli maaşı 202 kilo pirinç alıyordu, bu sene 153. Yani geçen senekli maaşla pirinçteki düşük artışa rağmen bu sene 4 çuval pirinç alırken, bu sene 3 çuval alabiliyorsun. Bunların tamamının hesabını hep beraber 31 Mart’ta sandıkta soracağız, emeklilerle ve çiftçilerle beraber.”
YENİ AÇILAN YURTTA 478 KIZ ÖĞRENCİ BARINACAK
Kartal’daki açılış töreninde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün başka bir halk buluşmasında olduğunu ifade eden Özel, yurtla ilgili bilgi verdi.
Yurtla 478 kız öğrencinin barınma sorununu çözmek için adım attıklarını kaydeden Özel, “2022 yılında Türkiye’de üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 22’sine yurt imkanı sağlanabiliyor. Bu oran İstanbul’da yüzde 10’un biraz üzerinde. O yüzden böylesine bir yatırımın yapılması, böylesine bir kız öğrenci yurdunun açılması Türkiye’nin diğer 80 vilayetinden buraya gelen öğrencilerin annelerinin, babalarının, Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yüreklerine yollanmış çok sıcak bir mesaj. Kartal’dan onlara uzatılan bu dostluk eli Türkiye'nin toplumsal barışına da çok önemli bir katkıda bulunacak.” ifadelerini kullandı.
Özel, bugüne kadar belediyelerinin Türkiye genelinde 64 yurt açtıklarını bildirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlere ilişkin şöyle konuştu:
“31 Mart’tan sonra çok daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacağımızı, İstanbul’da 14 olan belediye sayımızı, başkanımız ‘14 artı 14’ diyerek 28 diye bir hedef koyuyor, çok yüksek rakamlara ulaştıracağımızı müjdeliyorum. Genç belediye başkanları başardıkça daha çok gencin önünün açılacağını, Cumhuriyet Halk Partisi’nin genç Cumhuriyet’in 100'üncü yılında bundan sonra daha çok kadınla daha çok gençle ve büyüklerin tecrübeleriyle birlikte çok daha kararlı adımlarla yürüyeceğimizi, önce yerel seçimlerde başaracağımızı sonra da Cumhuriyet’in 2. yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin son genel başkanına da ilk genel başkanına da vefa borcumuzu, onların partisini iktidar yaparak ödeyeceğimizi buradan müjdeliyorum.”
Konuşmaların ardından, kurdele kesilerek toplu açılış gerçekleştirildi.
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