Özgür Özel: Erdoğan ‘DEM’ deyip kavga etmeye çalışıyor

Yerel seçime kısa süre kala partilerin sahadaki çalışmaları sürüyor.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel çalışmalarını bugün İstanbul ve Edirne’de sürdürdü.

Özel, Kartal’da Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu, Destek Eğitim Kursu ile Gezegen Kafe Venüs Sosyal Tesisleri’nin toplu açılış törenine katıldı. Daha sonra Edirne’ye geçerek Keşan’da partisinin mitingine katıldı.

Keşan mitinginde seçim otobüsü üzerinden kendisini dinleyen vatandaşlara seslenen Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.



Özel, “Tayyip Erdoğan benimle kavga etmek istiyor, görüyorsunuz. Her gün bir iftira, bir hakaret. Dönüyor her mala zam zam yapıyor, dönüyor dem, dem, dem deyip kavga etmeye çalışıyor.” diye konuştu.



İktidara ekonomi üzerinden yüklenen Özel, şöyle devam etti:



“Dünya kadar yalan, dünya kadar iftira. Ama ona söyledim, ‘çok istiyorsan seninle kavga edeceğim’ dedim. Ama kimlik siyaseti üzerinden değil, onun belirlediği çatışma alanlarından değil, ben çiftçinin, üreticinin, emeklinin, emekçinin hakkı için onunla sonuna kadar kavga edeceğim. Bizi başka kavgaya çekip de emeklinin çektiklerini unutturamaz. Her şehirde başka hesap yapıyorum, burada da şunu söyleyeyim; bugün Ramazan geliyor, zeytinyağsız sofra olmaz. Geçen sene 126 lira zeytinyağının litresi, bu sene 342 lira. Geçen sene emekli maaşıyla 60 litre alınıyordu, bu sene 29 litre alınıyor. Yarısı bile değil. Ramazan sofrası pirinçsiz olmaz. 37 liralık pirinç 65 lira oldu. Geçen sene emekli maaşı 202 kilo pirinç alıyordu, bu sene 153. Yani geçen senekli maaşla pirinçteki düşük artışa rağmen bu sene 4 çuval pirinç alırken, bu sene 3 çuval alabiliyorsun. Bunların tamamının hesabını hep beraber 31 Mart’ta sandıkta soracağız, emeklilerle ve çiftçilerle beraber.”