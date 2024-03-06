Ekrem İmamoğlu: Sosyal yardımları 6 katına çıkardık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Sosyal Yaşam Merkezi açılış törenine katıldı.
İmamoğlu törende yaptığı konuşmada İBB’nin sosyal yardımlarını 6 kat artırdıklarını söyledi.
Ekrem İmamoğlu, “Açıkçası gelsinler o gün söylediği yalanları Bağcılar sokaklarında, pazarlarında, meydanlarında tekrar etsinler, yapamazlar. Gelsinler Bağcılar’da anne kart kullanan sadece Avcılar’da tam 32 bin 328 anneye söylesinler. Bir diyecekleri varsa yürekleri yetiyorsa gelsinler; Bağcılar'da evlerine tam 2 milyon litre süt ulaştırdığımız 18 bin 406 çocuğumuza ve onun annesine, babasına desinler ne diyeceklerse, diyemezler. Bağcılar, kent lokantamızda hizmet almış, bakın Bağcılar Kent Lokantamızda hizmet almış. Tam 311 bin 795 vatandaşımızın karşısına geçip İmamoğlu sosyal destekleri kesti desinler diyebiliyorlarsa, yürekleri yiyorsa.” ifadelerini kullandı.
Sosyal yardımları yaparken araya başka ellerin girip nemalanmasını engellediklerinin belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:
“Vatandaşından uzaklaşmış, vatandaşın halinden anlamadıkları için onların aklına bile gelmezdi ama hadi diyelim ki bizden önce kreş ya da kent lokantası açmış veya halk süt dağıtmış olsalardı bu işleri nasıl yaparlardı? Ben size söyleyeyim. Hemen araya birilerini aracı olarak koymaya gayret ederlerdi. Araya bir yetmez iki koyarlardı. Ve o yine bir avuç insanı besleyecek sistemleri oluştururlardı. Milletin parası, millete giderken mutlaka araya bir elleri sokarlar. Biz o ellere, çek elini diyoruz, çek elini diyoruz. Tek tek onları geriye itiyoruz, milletim parasıyla milletin arasına kimseyi katmıyoruz kardeşim. Milletin parasını millete kaşıkla değil, bir avuç insana bir avuç insana onlar kepçeyle verirdi ya, şimdi biz millete kepçeyle veriyoruz.”
MURAT KURUM’U ELEŞTİRDİ
İBB Başkanı İmamoğlu, 31 Mart’taki seçimde rakibi olan AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’u da eleştirdi.
İmamoğlu, “İstanbul'u, dersini çalışmamış. Çalışmamış. Keşke çalışmış olsa. İstanbullu ithal aday kabul etmez kardeşim. Öyle atama aday kabul etmez. AK Parti'nin içinde de çok deneyimli, İstanbul'u iyi bilen insanlar vardır. Ama hayırlı olsun. Tabii ki AK Parti'nin adayıdır. Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Saygıyla karşılıyorum. Ama dersine iyi çalışmamış.” dedi.
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