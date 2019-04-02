31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul’da 48.79 oy oranıyla seçimi önde tamamlayan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, itirazların devam ettiği kentteki çalışmalarına ara verdi.

Ankara'ya giden Ekrem İmamoğlu, şu sıralar Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor.



"TEBRİK EDİN, İŞİMİZE BAKALIM"



Ankara'ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda açıklama yapan İmamoğlu, “Sabırla takip ediyorum. Çok şey birbirine karıştı. Sonuç farklı olsa Binali Yıldırım’ı tebrik ederdim, bunu demiyorum çünkü ben kazandım. Dünya bizi ayıpla izliyor. Tebrik edin, biz de işimize bakalım. Hala afiş asıyorlar, niye asıyorsunuz? Yazıktır, günahtır” dedi.



Partililere seslenen İmamoğlu, “İlçe seçim kurullarında görev almaya devam etsinler. Tek bir oyumuza sıkıntı getirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.



Cumhur İttifakı’ liderlerine çağrıda bulunan Ekrem İmamoğlu, “Sayın Bahçeli bu süreci lütfen iyi takip etsin. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıyorum, bu sürece kayıtsız kalmamalıdır” dedi.



Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) güvendiğini ifade eden İmamoğlu, Anadolu Ajansı’na (AA) yönelik eleştirilerini de sürdürdü.



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