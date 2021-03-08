Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımı yeni bir tartışma başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaştığı bir mesaj, İYİ Parti'de tepkiye yol açtı.



İmamoğlu mesajında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyip, "Tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadesine yer verdi.



İYİ PARTİLİ AĞIRALİOĞLU'NDAN TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, İmamoğlu'nun mesajına, "HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın @PervinBuldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 7, 2021

AKŞENER: İMAMOĞLU VE AĞIRALİOĞLU'NUN TUTUMU KENDİ GÖRÜŞLERİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, o tweet için "Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi" değerlendirmesinde bulundu.



Akşener ''Hem Sayın İmamoğlu'nun tweet'i hem Sayın Yavuz Ağıralioğlu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi içerisinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı'' dedi.

Meral Akşener "Siz beğendiniz mi?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.



İMAMOĞLU: MESAJ İYİ DUYGUYLA YAZILDI, ARKASINDA BİR ŞEY ARANMASIN



İmamoğlu ise eleştirilere, İstanbul'da düzenlenen "8 Mart Kadınlar Günü Hatıra Ormanı" etkinliğinde "Biz memleketin her şahsına 83 milyon insan olarak bakıyoruz. Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız. Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın. İçi tamamen iyi duygularla doludur. İyi duygular kazanır, iyilik kazanır. Biz bu memleketteki bütün kötü duyguları def etmek istiyoruz'' sözleriyle yanıt verdi.

Pervin Buldan'ın da katıldığı etkinlikte, Türkiye'de tüm kadın yöneticiler adına ağaç dikildi.