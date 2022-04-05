El ele tutuşup girdikleri binadan hırsızlık yaptılar

Edirne'de iki şüpheli el ele girdikleri bahçede hırsızlık yaptı.



Olay, İspat Cami Mahallesi, Helvacıoğlu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

G.K. isimli kadın ile T.S., el ele tutuşup geldikleri apartmanın bahçesinde bir süre dolaştıktan sonra merdiven boşluğunda duran iki kamp sandalyesi ile iki masayı alıp uzaklaştı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iki şüpheliyi Yenimescit Mahallesi, Huzur Sokak'ta yakalayıp gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, serbest bırakıldı.

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