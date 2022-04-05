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Kayınpederi ve kayınvalidesini vuran damat adliyeye sevk edildi, yakınları gazetecilere saldırdı

Aksaray'da boşanma aşamasındaki eşi Tuğba İpek ile konuşmak için gittiği evde kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay ile kayınvalidesi Raziye Yeşilay’ı av tüfeğiyle vurarak yaralayan Servet İpek, adliyeye sevk edildi. Servet İpek'in yakınları, görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Haberler - DHA 05.04.2022 - 12:27

Kayınpederi ve kayınvalidesini vuran damat adliyeye sevk edildi, yakınları gazetecilere saldırdı

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'da boşanma aşamasındaki eşi ile konuşmak için gittiği evde kayınvalidesi ve kayınpederini vuran damat adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yeşilova beldesinde meydana geldi. Servet İpek, boşanma aşamasında olduğu, 10 yıllık eşi, bir çocuğunun annesi Tuğba İpek ile konuşmak için kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay'ın evine gitti.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İpek, av tüfeğiyle Halil İbrahim Yeşilay(59) ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay'a(59) ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Halil İbrahim Yeşilay'ın sol ayağı ve eline, Raziye Yeşilay'ın da sol eline isabet etti.

﻿Servet İpek(35) otomobiliyle kaçarken Yeşilay çifti ise çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çift, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

YAKINLARI GAZETECİLERE SALDIRDI

Olayın ardından kaçan Servet İpek, jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. İpek, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Bu sırada adliye önünde bekleyen yakınları, görüntü almaya çalışan gazetecilere kemerle saldırdı. Adliyede bekleyen polisler İpek’in yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.

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