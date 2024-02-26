Elazığ’da maden ocağında göçük

Göçüğün yaşandığı maden ocağının bulunduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

4 İŞÇİ KURTARILDI



İşçilerden 1'i kendi imkanlarıyla göçükten çıkarken, diğer işçiler için çalışma başlatıldı.

Ekipler göçük altında kalan diğer işçileri de kurtardı.

İşçilerden 1'inin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.



Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, maden ocağındaki göçüğe ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.