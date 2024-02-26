Elazığ’da maden ocağında göçük

Elazığ Palu’daki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 4 işçi, toprak altında kaldı. İşçilerden 1'i kendi imkanlarıyla göçükten çıkarken, 3 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

Elazığ’da maden ocağında göçük

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’ın Palu ilçesindeki bir krom madeninde göçük meydana geldi.

4 kişi toprak altında kaldı.

Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Elazığ’da maden ocağında göçük - 1 Göçüğün yaşandığı maden ocağının bulunduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

4 İŞÇİ KURTARILDI

İşçilerden 1'i kendi imkanlarıyla göçükten çıkarken, diğer işçiler için çalışma başlatıldı.

Ekipler göçük altında kalan diğer işçileri de kurtardı.

İşçilerden 1'inin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, maden ocağındaki göçüğe ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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