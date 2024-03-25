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Elazığ’da maden ocağında göçük: 2 işçi yaralandı

Elazığ’ın Palu ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle toprak altında kalan 2 işçi yaralandı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Elazığ’da maden ocağında göçük: 2 işçi yaralandı

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’da maden ocağında meydana gelen göçükte 2 yaralandı.

Palu ilçesindeki Dereboyu mevkisinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ’da maden ocağında göçük: 2 işçi yaralandı - 1

Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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