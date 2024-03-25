Elazığ’da maden ocağında göçük: 2 işçi yaralandı

Elazığ’da maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.



Palu ilçesindeki Dereboyu mevkisinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre; göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.