Elazığ’da maden ocağında göçük: 2 işçi yaralandı

Elazığ’da maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.
Palu ilçesindeki Dereboyu mevkisinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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