Elazığ’da sağanak ve dolu etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından Elazığ’da sağanak yağış ve dolu kısa süreliğine etkili oldu.



Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar ise yağmurda ıslandı.

Dolu nedeniyle dolan bazı çatı oluklarında ise taşmalar meydana geldi.



Bazı sokaklarda da vatandaşlar karşıya geçemedi. Bu sırada bir sürücü aracını durdurarak vatandaşlara yardım etti.



Cipin arkasında tutunan vatandaşlar ıslanmadan karşıya geçti.

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