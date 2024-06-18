Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, -Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Toroslar ile Yenişehir ilçesini birbirine bağlayan ve riski olan Çavak-Hamzabeyli mahalleleri arasındaki grup yolunda genişletme çalışması yapıldığı bildirildi.

Mersin genelinde ulaşım projelerine büyük önem veren, konforlu ve güvenli ulaşım için 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının yeni hizmet noktası Toroslar ilçesinde bulunan Çavak-Hamzabeyli mahalleleri arasındaki grup yolu oldu. Vatandaşlardan gelen talepler sonrası dik arazi şartlarının da olduğu bölgede yapılan incelemelerde, özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek toprak kaymalarının can güvenliğini tehlikeye atmaması ve ulaşım hizmetlerini aksatmaması için önemli çalışmalar yapıldı. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurları bertaraf etmek için çalışmalarını titizlikle sürdüren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevkide heyelan riskine karşı taş duvar ve oto korkuluk çalışması yaparak gerekli önlemleri aldı.

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