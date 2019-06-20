İstanbul'da, Eyüpsultan'daki parkta oynarken aydınlatma direğindeki kaçak elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.



Güzeltepe Mahallesi Hüseyin Aksoy Parkı'nda oynayan 12 yaşındaki Onur B., elektrik direğindeki kaçak akıma kapıldı.



Onur B.'nin yere düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Onur B.'yi ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Onur B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ONUR ELİMİZDEN GİTTİ"



Onur B.'ye ilk müdahaleyi yapan komşusu Şadiye İpek yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.



Onur'u olduğu yerden çekmek istediğini ifade eden İpek, şunları söyledi: "Şurada Onur'lar oynuyordu. Ben de rahatsızdım arkadaşlara anlatıyordum. Konuşurken çocuklardan biri bağırdı çocuğa bir şey oldu diye. Çocuk yüzü koyun şurada yatıyordu. Gittim tuttum elini, eli bükülmüştü. Tutup çekeyim dedim, beni buraya fırlattı. Tekrar kalktım bağırdım. Burada elektrik var, çocuklara bir şey oldu dedim. Ayağında spor ayakkabıları vardı. Şurada yaşlı teyze vardı. Çektik elektrikten aldık. Ters çevirdim, şurasına bastırdım. Ağzından nefes verdi. Mosmor olmuştu. Nefes bir daha verdim. Ağzından bulanık su geldi. Çevirdim sonra annesi falan geldi. Ben kendimi kaybetmiştim. Çünkü Onur gitmişti. Onur'un gittiğini hissettim ciğerim sızladı. Buna lütfen yetkililer el atsın. Niye bizim çocuklarımız ölüyor. Daha 12 yaşında Onur, Onur'lar neden ölsün? Onur daha çok küçüktü. Mahallemizin bir tanesiydi. Ben artık o şoku atamam. Bir şey yapamadım elektrik beni fırlattı. Ambulans gelmedi. Ambulans başta gelseydi belki Onur kurtulurdu. Onur elimizden gitti. Bu ne kadar sorumsuzluk. Ben sürekli park bahçeleri, beyaz masayı arıyorum. Dün köpek orada elektriğe tutuldu. Burada kimin sorumluluğu varsa cezasını çeksin. Bugün Onur gitti yarın başka Onurlar gitmesin. Onur bizi mahvetti. Onur kollarımda gitti diyemiyorum annesine. Bu nasıl acı."