İstanbul'da Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler bir süre yapılamadı.



Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre T3 Kadıköy - Moda tramvay hattındaki seferler, hatta elektrik verilememesi nedeniyle durdu.



Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında yaşanan sorun giderildi.



Elektrik arızası nedeniyle bir süre yapılamayan T3 Kadıköy - Moda tramvay hattındaki seferlere, Metro İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından arızanın giderilmesiyle yeniden başlandı.



Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler, hatta elektrik verilememesi nedeniyle bir süre gerçekleştirilememişti.

